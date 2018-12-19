В Таллине установят памятник писателю Сергею Довлатову

В Таллине установят памятник советскому и американскому писателю Сергею Довлатову. Скульптуру планируют открыть к восьмидесятилетию писателя в 2021 году. Об этом сообщает издание Postimees.

Власти эстонской столицы образовали временную комиссию по установке памятника. В неё вошли члены семьи Довлатова, которые живут в США. К июню 2019 года будет проведён конкурс эскизов памятника и найдено место для его установки.

Довлатов жил в Таллине с 1972 по 1975 год. Он писал для газет "Советская Эстония", "Моряк Эстонии" и "Вечерний Таллин". Таллинскому периоду жизни была посвящена его книга "Компромисс". В 1978 году из-за преследования советских властей Довлатов эмигрировал в США, где продолжил заниматься писательской и журналистской деятельностью. Вёл авторскую передачу на Радио Свобода.

С 2014 года имя Сергея Довлатова носит одна из улиц Нью-Йорка. В 2016 году был открыт памятник писателю в Санкт-Петербурге.