Норма загрязнения воздуха на окраине Москвы превышена в 11 раз

Норма загрязнения воздуха на окраине Москвы оказалась превышена в 11 раз, следует из исследования эксперта Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. В районе Косино-Ухтомский на востоке города, где находится один из столичных мусоросжигательных заводов, по показаниям прибора, измеряющего качество воздуха, нельзя находиться без противогаза.

Эксперт ФБК, проживающий в том же районе, решил замерить воздух из-за того, что, по его словам, "с субботы дышать на востоке Москвы просто нечем. Воздух едкий, до слёз. Особенно тяжело по ночам".

Выйдя на улицу со швейцарским прибором IQ Air, сертифицированным в России, Ляскин обнаружил, что концентрация мелкодисперсных частиц вышла за критический уровень.

Норма концентрации таких частиц, установленная Всемирной организацией здравоохранения — 25 микрограмм на кубический метр. Критическим уровнем считается показатель в 228 микрограмм. В районе же Косино-Ухтомский концентрация в какой-то момент измерений достигла 284 микрограммов. При этом Ляскин замерял воздух, стоя между зданиями детского сада и школы, в которую ходит его дочь.

Для сравнения – в Китае, в одной из самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха стран, при показателях, превышающих 300 микрограмм, отменяют занятия в школах.

Взвешенные в воздухе мелкодисперсные частицы промышленных отходов способствуют развитию сердечно-сосудистые заболеваний, инфекции дыхательных путей и раку лёгких.