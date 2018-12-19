В СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами

В Совете по правам человека при президенте России создали комиссию, которая будет следить за реакцией властей на случаи пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков.

Причиной для создания комиссии стал "растущий общественный резонанс пыток" и личная просьба из спецприемника от Льва Пономарева, заявил юрист. Председателем комиссии стал глава "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. В разговоре с "Новой газетой" он заявил, что не будет работать с сообщениями о пытках. По словам Каляпина, комиссия будет следить за случаями неадекватной реакции властей на сообщения о пытках.

Заключенные российских колоний и тюрем неоднократно жаловались на тяжелые условия содержания, пытки и издевательства со стороны сотрудников.

Летом этого года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. После публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и арестовал нескольких причастных к пыткам сотрудников учреждения, в том числе замначальника по воспитательной работе.