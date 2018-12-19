Роскомнадзор может заблокировать издание "Батенька, да вы трансформер"

Роскомнадзор попросил полицию проверить на предмет нарушений статью издания "Батенька, да вы трансформер" о женщине, которая употребляет героин 10 лет. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После того как полиция предоставит заключение, будет приниматься решение о блокировке сайта издания. 18 декабря была опубликована статья под названием "Героин – собственность модели". В ней говорится о женщине, которая якобы "употребляет героин в течение десяти лет и почти не скрывается". Текст вызвал критику со стороны пользователей в социальных сетях.

Бывший шеф-редактор издания Ольга Бешлей заявила, что статья пропагандирует употребление наркотиков и может сформировать впечатление "что на героине можно сидеть чуть ли не без вреда для здоровья". В Роскомнадзоре подтвердили получение жалоб на материал.