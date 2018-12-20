В московском клубе полицейские сорвали концерт группы Interchain

В московском клубе "Плутон" в среду вечером полицейские сорвали концерт группы Interchain .

Как написал в инстаграме один из музыкантов Андрей Ли, правоохранительные органы "пришли поговорить с клубом", когда у группы был там концерт, и все пришлось, таким образом, остановить. "Так совпало", - отметил участник группы.

Полицейские появились в клубе примерно через 20 минут после начала выступления. Они попросили остановить концерт, после чего стали изымать аппаратуру и футболки с символикой группы. По словам музыкантов, на них собирались составить административный протокол о незаконном предпринимательстве за продажу футболок. Позже группе удалось вернуть изъятое.

Позже представитель "Плутона" сообщил "Дождю", что в клубе была проведена проверка.

В последние недели в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, Face, групп IC3PEAK и "Пошлой Молли", Монеточки. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, выступления требовали отменить группы родителей. По информации правозащитников, в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.

В Кремле запреты концертов назвали идиотизмом и считают это "перегибами на местах", которые допускают региональные правоохранительные органы.