Берёзовые флешки и шары с "Панцирь-С1" закупят чиновники на Новый год

Государственные органы и госкорпорации потратят на встречу Нового года 141 миллион рублей, подсчитал РБК.



Самую большую сумму на праздничные закупки заложило Управление делами президента - 36 миллионов рублей. 13 миллионов рублей потратят на новогодний прием президента в Большом театре 27 декабря. Ещё почти в 7 миллионов рублей обойдутся подарки для его участников. Министерство обороны выделит на эти цели 27 миллионов рублей. При этом подробности большей части закупок ведомства засекречены по постановлению правительства. На третьем месте — Генеральная прокуратура с 25 миллионами рублей и Росгвардия, объявившая о закупке, в основном детских новогодних подарков,более чем на 20 миллионов рублей.

Среди сувениров, помимо традиционных есть, например, флешки из карельской берёзы, которые приобретает Госдума. Стеклянные шары со снегом, елями и самоходными зенитно-ракетными комплексами "Панцирь С-1" заказал "Ростех". ФСИН закупит водочные штофы в форме Спасской башни Кремля, чайные пары "Утро президента" и самовары . Генеральная прокуратура заказала подарочные статуэтки в виде здания прокуратуры. "Росатом" объявил тендер на проведение новогоднего корпоратива, который пройдет в формате квеста в главном здании госкорпорации в Москве. Тендер закрытый, поэтому его победитель и стоимость, не известны.



По данным Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко", всего федеральные и региональные государственные структуры направят в 2018 году на новогодние мероприятия и подарки 4,6 миллиарда рублей. Центр проанализировал около четырёх тысяч закупок и направил эти данные в Счётную палату.