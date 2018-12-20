Национальный архив Латвии начал публикацию документов из архивов КГБ

Национальный архив Латвии в четверг выложил в сеть отсканированные картотеки КГБ Латвийской ССР. Соответствующие поправки к так называемому закону о КГБ, предполагающие публикацию архивов советской спецслужбы, были приняты и вступили в силу в Латвии в октябре этого года.

В декабре будут опубликованы:

агентурная картотека в алфавитном порядке (10 612 карточек), в которую входят имена агентов, активных на момент прекращения действия спецслужбы и исключенных. В ней также содержатся общие данные 1-го отдела КГБ (разведки) о лицах, которые намеревались выехать из СССР за границу, и имена возможных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации;

картотека статистического учета агентуры КГБ (4141 карточка), в которой те же имена перечислены по принадлежности к структурным единицам службы;

картотека учета внештатных оперативных работников (75 карточек): лиц, на общественных началах оказывавших КГБ "помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны";

описания связанных материалов ЦК Компартии Латвии;

телефонная книга работников ГКБ.

С мая 2019 года госархив начнет публиковать в интернете и другие документы, связанные с деятельностью КГБ. C документами в виде файлов в формате PDF, в основном написанными по-русски и от руки, можно будет ознакомиться, набрав в браузере kgb.arhivi.lv либо зайдя на основной сайт архива www.arhivi.gov.lv и затем выбрав разделы Aktualitātes или Virtuālās izstādes un digitālie resursi.

Получить доступ к ним сможет зарегистрированный пользователь, указавший имя, фамилию, идентификационный или персональный код, адрес электронной почты в качестве имени пользователя и пароль, а также цель использования документов. На официальном сайте указывается, что публикуемая в этом месяце картотека предоставляет очень ограниченные аналитические возможности без оперативных дел и других материалов, которые планируется обнародовать в мае следующего года. В частности, имеется в виду тот факт, что станут известны имена, но не их реальное сотрудничество с КГБ и обстоятельства вербовки.

Лицо, чьи данные, содержащиеся в картотеке, используются кем-либо с нарушением неприкосновенности частной жизни, ущербом для чести и достоинства, может подать в суд в гражданском порядке. Согласно закону, удалять и стирать данные из публикуемого архива нельзя.