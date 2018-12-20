Соль земли. Московские депутаты против реагентов

Прошлогодние муниципальные выборы в Москве привели в районные советы большое количество людей, не связанных с мэрией. Теперь они добиваются пересмотра многих порядков, давно установленных в столице. В частности, муниципальные депутаты нескольких столичных районов требуют от мэрии отказаться от использования противогололедных реагентов в своих жилых кварталах.

Совет муниципальных депутатов района Измайлово обратился в департамент ЖКХ московской мэрии с предложением отказаться от использования реагентов на внутриквартальных территориях.

– В настоящий момент много районных советов находятся в стадии принятия аналогичной инициативы. Изначально я рассчитывала на эксперимент в Измайлово, сейчас это уже вышло на несколько иной уровень, – рассказывает муниципальный депутат Надежда Загордан.

По ее словам, существуют различные постановления разных лет об уборке снега в Москве, которые противоречат друг другу, но формально ни одно из них не отменено. Например, есть действующее постановление 2010 года о том, что внутриквартальные территории должны убирать без реагентов. Департамент ЖКХ отказал депутатам Измайлова в применении этого постановления в их районе. В распоряжении Радио Свобода есть официальный ответ департамента: чиновники утверждают, что используемые в столице реагенты безопасны и оптимальны для борьбы с гололедом "в периоды снегопадов при переходах температуры через нулевой рубеж". Ранее применявшиеся в Москве щебень, песок и соль без химических элементов, по мнению чиновников, менее эффективны и вредны для городской среды.

Мы сделаем прекрасный сад, дворник лопатой насыплет на снег реагенты, сад погибнет

Надежда Загордан говорит, что после этого ответа муниципальные депутаты готовят детальную концепцию отказа от реагентов, которую будут обсуждать с городской исполнительной властью. Аналогичное обращение в департамент ЖКХ приняли муниципальные депутаты Таганского района.

– Наше предложение, чтобы во дворах дворники имели возможность не счищать снег до асфальта реагентами, заменив их мраморной или гранитной крошкой, – говорит Илья Свиридов, глава Таганского муниципального округа.

О намерении обратиться в департамент ЖКХ с похожими просьбами Радио Свобода рассказали главы муниципальных округов Красносельский и Якиманка Илья Яшин и Андрей Морев.

– У нас была встреча с жителями о благоустройстве района. Там жители говорили: мы сделаем прекрасный сад, наш дворник лопатой насыплет на снег реагенты, сад погибнет, – рассказывает Андрей Морев.

По его данным, с 1 января департамент ЖКХ будет отслеживать состояние тротуаров с помощью камер видеонаблюдения и штрафовать руководство районов, если снег не будет убран реагентами до асфальта.

– Почему я начал заниматься этой темой? Буквально каждый житель, с чем бы он ни приходил ко мне на прием, упоминал о реагентах, – рассказывает Илья Яшин.

Он сделал видео о проблеме реагентов, собравшее уже почти 60 тысяч просмотров.

Илья Яшин отмечает, что немедленно изменить систему уборки не получится, так как реагенты закуплены, а гранитная крошка – нет, но уже сейчас депутаты будут добиваться контроля за тем, в каком количестве их высыпают на московские улицы.

Муниципальные депутаты признают, что свежие исследования о вреде применяемых в Москве реагентов отсутствуют. Они ориентируются на жалобы своих избирателей об испорченной обуви и ранах на лапах собак, опасения о возможном вреде реагентов для аллергиков и астматиков, а также для почвы и канализационных труб.

Где-то о неиспользовании реагентов уже сейчас удается договориться неформально. Собеседник Радио Свобода в совете депутатов поселения Первомайское Новой Москвы рассказал, что в некоторых деревнях, входящих в поселение, коммунальщики, по договоренности с жителями, чистят снег без химии: люди используют воду из колодцев и опасаются попадания реагентов в почву.

Впрочем, производители реагентов вред от них считают преувеличенным.



– Откуда пошел сыр-бор? В прошлом году было всё спокойно, а в этом вдруг началась волна криков о том, что реагенты всех нас убьют. В следующем году – выборы в Мосгордуму, – отмечает Анна Климентова, руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог.

Домыслы и мифы рождаются от страха, незнания и непонимания

Она рассказала Радио Свобода, что с 2011 года количество травмированных из-за гололеда в Москве сократилось в пять с половиной раз, процент вызванных гололедом аварий и травм пешеходов в столице – один из самых низких по России. Если дорога полностью очищена от снега реагентами, скорость движения по ней быстрее. Если автомобили быстрее проезжают, они выбрасывают меньше выхлопных газов, что, по её словам, экологичнее, чем когда машины едут по утрамбованному снегу.

Реагенты, применяемые в столице, проходили многократные проверки. Роспотребнадзор, официальные представители мэрии в области экологии и медицины неоднократно делали заявления, что не видят в реагентах угрозы для горожан. Вещества, из которых они состоят, также используются в приправах, пищевых добавках и индустрии красоты, а некоторые средства для мытья посуды по своему составу опаснее для человека, чем реагенты на московских тротуарах.

– За границей реагентами дороги убирают уже 40 лет, в России современные материалы для борьбы с гололедом используются 10 лет, некоторые города начинают переходить на них только сейчас. Домыслы и мифы рождаются от страха, незнания и непонимания, – рассказывает Анна Климентова.

Впрочем она признает, что реагенты способны нанести вред: в некоторых районах столицы коммунальные службы работают хорошо, в других правила очистки снега и льда нарушаются. Дворники рассыпают реагенты лопатой "на глаз", а не дозатором из специальных тележек: в результате, на асфальте образуются лужи, в которых может быть повышенное содержание соли, способное повредить обуви. Обработанный реагентами снег нельзя складировать на газонах, это вредно для почвы.

За возможный вред от реагентов для животных, по мнению Климентовой, ответственны их хозяева.

– Лапы собак и кошек не подвергаются химическому ожогу, как говорят некоторые. На улице – асфальт и плитка. В минус 10–15 градусов плитка сильно охлаждается. Когда собака теплой лапой попадает на эту плитку, у неё может быть обморожение. Если вы систематически водите собаку по холодной плитке, кожа на лапах становится хрупкой, образуются трещины. Соль попадает в ранку, собаке щиплет, она начинает лизать ранку. Обуйте собаку! – предлагает Климентова.

Так или иначе, столичная мэрия по-прежнему наращивает траты на противогололедные средства. В нынешнем году Москва заключила контрактов на закупку реагентов на 6 миллиардов рублей, тогда как год назад – на 4,47 миллиарда.

Для очистки тротуаров и дорог ото льда и снега реагенты использовались ещё при Юрии Лужкове, с приходом Сергея Собянина эта тенденция усилилась. Как показывает исследование Радио Свобода пятилетней давности, тогда тоже речь шла о повышении расходов мэрии на реагенты, также велись споры о том, насколько они безопасны для горожан, а главным поставщиком московской мэрии был Уральский завод противогололедных материалов.

Учредитель завода бизнесмен Рустам Гильфанов подвергался уголовному преследованию с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г. ФСБ и СКР подозревали его в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей путем манипуляции с составом реагентов, что привело, по версии следствия, к необоснованному завышению цены на него. Дело против Гильфанова было возвращено в прокуратуру, потому что московская мэрия отказалась признавать себя потерпевшей стороной. Уральский завод продолжает сохранять лидерство на московском противогололедном рынке.

И сторонники, и противники реагентов в подтверждение своей позиции приводят примеры западных мегаполисов, расположенных в холодных широтах: в одних реагенты применяются для очистки улиц, в других – почти нет или даже запрещены. Интересен пример Санкт-Петербурга: хотя проблема снега и льда на дорогах и тротуарах в северной столице актуальнее, чем в Москве, петербургские городские власти с 2016 года минимизировали использование реагентов.

На момент публикации текста из пресс-службы департамента ЖКХ московской мэрии не был получен ответ на запрос Радио Свобода о том, может ли быть удовлетворена просьба муниципальных депутатов о запрете использования реагентов во дворах.