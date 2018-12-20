Путин: Запад придумал отравление Скрипалей, чтобы атаковать РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны придумали отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, чтобы атаковать Россию. На ежегодной пресс-конференции для журналистов он обвинил Запад в политизированном русофобском подходе. Президент считает, что другие государства хотят сдержать развитие России.

Говоря об инциденте в Чёрном море, Путин заявил, что речь идёт о провокации украинских властей, цель которой – поднять рейтинг президента Петра Порошенко. Отвечая на вопрос о недавних задержаниях рэп-музыкантов, Путин сказал, что (цитата) "ничего хорошего в этом нет”.

В полдень по московскому времени началась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. По подсчетам сайта “Открытые медиа”, пресс-конференция обошлась бюджету в 60 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пошла на строительство декораций. На сумму в почти 2,5 миллиона рублей накормят 1702 аккредитованных журналиста – это рекорд по числу участников.

Ранее сотрудники Федеральной службы охраны не пустили на пресс-конференцию шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Журналист рассказал в интервью "Эху Москвы", что его фамилия есть в списке аккредитованных на сайте Кремля. Однако по словам охранников ФСО, Доброхотов не прошёл "ещё какую-то проверку". По мнению самого Доброхотова, таким образом ФСО "пытается обезопасить Путина от неудобных вопросов".