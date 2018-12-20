Хакеры заявили о создании ФСБ системы для выявления протестов

Хакеры из группы Digital Revolution утверждают, что взломали сервер научно-исследовательского института "Квант", принадлежащего ФСБ России. Опубликованные ими документы описывают разработку системы мониторинга соцсетей, основная цель которой – выявление и анализ протестных настроений. Такую систему, утверждают в Digital Revolution, "Квант" в качестве субподрядчика уже реализует в Казахстане. По данным русской службы BBC, министерство информации Казахстана выделило на это 4,3 миллиона долларов.

В качестве доказательств взлома хакеры выложили скриншоты, на которых видны названия папок и список администраторов на сервере "Кванта". Кроме того, они изменили код официального сайта организации: при заходе на него в течение некоторого времени появлялись изображения собак в балахонах – одного из символов Digital Revolution. В настоящий момент сервер "Кванта" отключен вместе с сайтом и корпоративной почтой.

Система мониторинга общественного мнения в интернете, разрабатываемая "Квантом", предлагает использовать самообучаемые нейронные сети для автоматического анализа содержания постов в самых популярных соцсетях - "ВКонтакте", Фейсбуке, "Одноклассниках" и Инстаграме. В качестве "стоп-слова" при тестировании системы приводится фамилия оппозиционного политика Алексея Навального.

"Примером использования классических манипулятивных моделей в организованной кампании против конкретного политика может служить кампания, проводимая оппозицией против Хуснуллина", - говорится в одном из документов, рассекреченных хакерами. Речь, по всей вероятности, идёт о вице-мэре Москвы Марате Хуснуллине. Сотрудникам "Кванта" якобы удалось научить нейросеть анализировать посты с такими фразами, как "варварство застройщиков", "беспредел", "путинско-сечинский застой", и лозунгами вроде "Хватит хуснуллить Москву". "На текущий момент маховик демонизации образа Хуснуллина раскручен настолько, что ему трудно противостоять, - делают вывод исследователи.- Любое высказывание Хуснуллина пойдёт ему во вред".

Также из утечки следует, что "Квант" может мониторить сообщество "Путин уходи" в одной из соцсетей.

Закрытый институт "Квант", базирующийся в московском районе Ховрино, в 1970-е годы создавал первые советские ЭВМ, в 2008 году его перевели в ведение ФСБ. По данным WikiLeaks, НИИ был одним из клиентов итальянской компании Hacking Team. В 2012-2014 годах "Квант" мог приобрести у неё несколько шпионских программ, среди которых, по данным Forbes, была "Удаленная система контроля", позволявшая отслеживать действия на зараженных ей устройствах, а именно – делать снимки с экрана, подключаться к веб-камере и микрофону, перехватывать переписку и пароли.

В 2018 году США ввели санкции против "Кванта". Власти страны считают, что НИИ мог быть причастен к хакерским атакам в преддверии президентских выборов.

В том же году Digital Revolution пообещали наказать тех, кто, по их мнению, "превращают интернет в тюрьму" - это российские правоохранительные органы и спецслужбы, а также Роскомнадзор.