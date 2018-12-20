МВД заблокирует статью российского издания “Батенька, да вы трансформер!” про женщину, употребляющую наркотики, сообщается на сайте министерства. Текст “Героин – собственность модели” 19 декабря попросил проверить полицию Роскомнадзор. С точки зрения МВД, статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, употребляющих наркотики.

Статья Нины Амбросимовой была опубликована изданием 18 декабря. Она рассказывает про женщину, около 10 лет употребляющей героин. Герой текста рассказывает автору, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорит герой текста.

Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, часть читателей, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков.

В 2017 году редакция “Батеньки” уже удаляла текст “Каково быть наркоторговцем” по требованию Роскомнадзора, который увидел в материале пропаганду наркотиков, напоминает “Медиазона”.