Британский медиарегулятор Ofcom признал российский телеканал RT (бывший Russia Today) виновным в нарушении правил вещания. У канала могут отозвать лицензию на вещание в Великобритании.

Ofcom проверил 10 программ RT, выходившие в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. Ведомство посчитало, что журналисты не соблюдали беспристрастность при обсуждении тем отравления Сергея и Юлии Скрипаль и военного конфликта в Сирии.

Ведомство пока не назначило наказание для RT. Среди возможных мер регулятора – принуждение RT к поправкам эфира, штраф или отмена лицензии на вещание, что может вынудить канал прекратить эфир в Великобритании, пишет The Guardian. Издание отмечает, что отзыв лицензии остаётся маловероятным наказанием из-за его несоразмерности проступку телеканала.

Представители телеканала отметили, что “разочарованы” решением Ofcom. “Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей", – цитирует РИА Новости заявление канала.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1” заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, в случае если Ofcom лишит RT эфирной лицензии в Великобритании.

За несколько дней до публикации решения Ofcom главный редактор RT Маргарита Симоньян критиковала работу Русской службы Би-би-си – британского канала, работающего в России.