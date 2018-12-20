Суд приговорил к 24 годам колонии члена "банды ФСБ"

Уральский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника управления ФСБ России по Тюменской области Алексея Короткова к 24 годам колонии строгого режима за убийства и разбойные нападения в составе организованной группы, сообщает агентство “Интерфакс”.

Коротков был членом так называемой “Банды ФСБ” – организованной преступной группировки, в которую входили действующие сотрудники спецслужбы, тренер ФСБ по самбо и полицейский. Суд признал участие обвиняемого в семи убийствах, 13 разбойных нападениях, похищении и автоугонах. Всего группировку связывали с 53 убийствами.