Суд приговорил к 24 годам колонии члена "банды ФСБ"

Уральский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника управления ФСБ России по Тюменской области Алексея Короткова к 24 годам колонии строгого режима за убийства и разбойные нападения в составе организованной группы, сообщает агентство “Интерфакс”.
Коротков был членом так называемой “Банды ФСБ” – организованной преступной группировки, в которую входили действующие сотрудники спецслужбы, тренер ФСБ по самбо и полицейский. Суд признал участие обвиняемого в семи убийствах, 13 разбойных нападениях, похищении и автоугонах. Всего группировку связывали с 53 убийствами.
- Преступная группировка из сотрудников силовых органов действовала в Тюмени на протяжении 9 лет – с 2008 по 2017 год. По версии следствия, в неё входили трое действующих сотрудников ФСБ, полицейский, тренер ФСБ по самбо и один безработный.
- Известно, что все участники группы из числа сотрудников ФСБ бывали в горячих точках. Это помогало им проходить ежегодную проверку службы собственной безопасности. При проверке на полиграфе члены банды эмоционально реагировали на вопросы о насилии, но эксперты считали, что реакция связана с пережитым боевым опытом.
- Коротков признал свою вину и пошёл на сделку со следствием. Прокуратура взамен не стала запрашивать для бывшего лейтенанта ФСБ пожизненного лишения свободы.
- Лидером группировки следствие считает снайпера спецназа ФСБ, капитана Владимира Гилёва. Он покончил с собой в СИЗО в 2017 году.
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