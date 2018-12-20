Задержанные в Москве ингушские студенты пожаловались на полицию

13 уроженцев Ингушетии, задержанные в понедельник в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета в Москве, направили жалобы на действия сотрудников полиции.

По словам одного из задержанных, Заура Хашиева, при обыске в его комнату ворвались люди в масках, свалили его и его родного брата с ног, затем несколько раз ударили их "резиновыми молотками" по голове, а также били электрошокером в пах.

Ранее ещё восемь студентов пожаловались в прокуратуру на побои во время задержания. Они также указали, что изъятые у них при обыске деньги и мобильные телефоны до сих пор не возвращены.

Утром 17 декабря в общежитие геологоразведочного университета на улице Волгина ворвались сотрудники МВД и Росгвардии. В университете их визит назвали "плановым рейдом" и "профилактическим мероприятием по предупреждению правонарушений". В ходе обысков у студентов, как сообщалось в тот день, были изъяты наркотики и травматическое оружие.

По некоторым данным, обыски были связаны с жалобами других студентов на то, что выходцы из Ингушетии "установили в университете свои порядки".

Позже в постпредстве Ингушетии в Москве заявили, что полиция задержала порядка 40 уроженцев республики. Вечером всех их отпустили из отделов полиции.

В постпредстве задержания связали с заявлением в полицию от студента из Таджикистана – якобы студенты-ингуши избили его и выстрелили из травматического пистолета. По данному факту ещё ведётся проверка.