Поэтический концерт на Культе личности. Эфир в 21:05

В концерте, выходящем в эфир накануне православного Рождества, звучат стихи Бориса Пастернака, Александра Вертинского, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Юрия Левинского.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Леонид Велехов приглашает на поэтический концерт
В концерте, выходящем в эфир накануне православного Рождества, звучат стихи Бориса Пастернака, Александра Вертинского, Владимира Высоцкого, Александра Галича, Юрия Левинского.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
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