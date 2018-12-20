Британский аэропорт "Гатвик" атаковали дроны

Лондонский аэропорт "Гатвик" объявил об отмене вылетов из-за активности неизвестных беспилотных устройств вблизи взлётно-посадочных полос. Десятки тысяч пассажиров не могут покинуть аэропорт. Полиция ищет владельцев дронов.

Впервые два беспилотника обнаружили в среду, 19 декабря, около 21:00 по местному времени. Руководство "Гатвика" отменило полеты. Возобновили их только к трём часам ночи 20 декабря. Спустя 45 минут вновь прекратил вылеты из-за возвращения дронов. Последний раз один из беспилотников заметили в четверг днём. В этот день аэропорт должен был обслужить 760 рейсов и принять 110 тысяч пассажиров.

Руководство "Гатвика" планировало сбить дроны, однако полицейские не рекомендовали делать этого в целях безопасности.

Полиция Великобритании пока не обнаружила признаков терроризма, но признала умышленным запуск дронов вблизи аэропорта. Согласно британским законам, беспилотники не могут приближаться к аэропортам ближе, чем на один километр. За создание угрозы безопасности самолётам злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

"Гатвик" — второй по размеру после "Хитроу" аэропорт Лондона. Он находится в 46 километрах к югу от британской столицы.