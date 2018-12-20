На украинских моряков пытаются давить через сокамерников

Адвокат одного из арестованных в России украинских моряков заявил, что их пытаются убедить заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины. По словам Николая Полозова, это делают одни и те же сотрудники ФСБ, которые с подобными предложениями посетили как минимум семерых моряков. При этом никого из защитников для участия в допросах не приглашают, "называя это беседой".

Кроме того, как утверждает Полозов, для склонения арестованных к признанию вины привлекаются их сокамерники, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения. Он сообщил, что адвокаты моряков считают подобные действия со стороны следствия незаконными и что они будут обжалованы. При этом в ближайшее время он обратится к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Полозов отметил, что обвиняемые твёрдо отказываются от всех предложений ФСБ, так как считают себя военнопленными.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля военно-морских сил Украины. На борту находились 24 украинских моряка. Российский суд арестовал их на два месяца по обвинению в незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Страны Запада требуют от России освободить моряков.