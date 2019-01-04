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18:00 - 19:00
Археология. "Тоскующие индивидуалисты". Почему коллективизм русских – это миф?
19:01 - 20:00
Лицом к событию. Трагедия в Магнитогорске и новогоднее ТВ
21:00 - 22:00
Человек имеет право. Купить нельзя родить. Повтор от 6 ноября 2018
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Атлас Мира: Буры, новые казаки Кремля
Фотогалереи
Там, где работает Радио Свобода
1 часа(-ов) назад
От охоты с беркутами в Казахстане до мирной революции в Армении. Самые яркие фотографии, сделанные корреспондентами Радио Свобода/Свободная Европа
1
2 февраля. Рабочие разбирают дом в Хандыге. Почва становится зыбкой из-за того, что тает верхний слой вечной мерзлоты. Дома советской постройки не выдерживают и разваливаются. При этом температура в Республике Саха очень часто падает до –50 и ниже. О том, как работают люди на улице в этом холоде, читайте
очень красивый репортаж
Амоса Чаппла
2
Во время марша, организованного оппозиционным движением "Новых сил" Михаила Саакашвили в Киеве 4 февраля. Тысячи людей вышли на улицу с требованием отставки президента Порошенко. 12 февраля правоохранительные органы Украины задержали Саакашвили и выдворили его из страны
3
Юные пионеры во время парада в Минске 8 февраля. На торжественное мероприятие приехали около 500 членов этой организации со всей Беларуси
4
Демонстрация студентов в Тбилиси с требованием внести изменения в трудовой кодекс 14 декабря. Накануне молодой рабочий погиб на стройке. Тысячи примкнули к протестам рабочих в знак солидарности с теми, кто пострадал на работе
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