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Фотогалереи

Там, где работает Радио Свобода

От охоты с беркутами в Казахстане до мирной революции в Армении. Самые яркие фотографии, сделанные корреспондентами Радио Свобода/Свободная Европа
2 февраля. Рабочие разбирают дом в Хандыге. Почва становится зыбкой из-за того, что тает верхний слой вечной мерзлоты. Дома советской постройки не выдерживают и разваливаются. При этом температура в Республике Саха очень часто падает до &ndash;50 и ниже. О том, как работают люди на улице в этом холоде, читайте очень красивый репортаж Амоса Чаппла&nbsp; &nbsp;&nbsp;
1 2 февраля. Рабочие разбирают дом в Хандыге. Почва становится зыбкой из-за того, что тает верхний слой вечной мерзлоты. Дома советской постройки не выдерживают и разваливаются. При этом температура в Республике Саха очень часто падает до –50 и ниже. О том, как работают люди на улице в этом холоде, читайте очень красивый репортаж Амоса Чаппла    
Во время марша, организованного оппозиционным движением &quot;Новых сил&quot; Михаила Саакашвили в Киеве 4 февраля. Тысячи людей вышли на улицу с требованием отставки президента Порошенко. 12 февраля правоохранительные органы Украины задержали Саакашвили и выдворили его из страны&nbsp;&nbsp;
2 Во время марша, организованного оппозиционным движением "Новых сил" Михаила Саакашвили в Киеве 4 февраля. Тысячи людей вышли на улицу с требованием отставки президента Порошенко. 12 февраля правоохранительные органы Украины задержали Саакашвили и выдворили его из страны  
Юные пионеры во время парада в Минске 8 февраля. На торжественное мероприятие приехали около 500 членов этой организации со всей Беларуси&nbsp;
3 Юные пионеры во время парада в Минске 8 февраля. На торжественное мероприятие приехали около 500 членов этой организации со всей Беларуси 
Демонстрация студентов в Тбилиси с требованием внести изменения в трудовой кодекс 14 декабря. Накануне молодой рабочий погиб на стройке. Тысячи примкнули к протестам рабочих в знак солидарности с теми, кто пострадал на работе&nbsp;&nbsp;
4 Демонстрация студентов в Тбилиси с требованием внести изменения в трудовой кодекс 14 декабря. Накануне молодой рабочий погиб на стройке. Тысячи примкнули к протестам рабочих в знак солидарности с теми, кто пострадал на работе  

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