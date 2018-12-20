В США заподозрили 700 священников в сексуальном насилии над детьми

Прокуратура штата Иллинойс заподозрила почти 700 священников в сексуальных домогательствах к детям. Информация о преступлениях опубликована в докладе прокуратуры штата.

По словам прокурора, католическая церковь приложила недостаточно усилий для расследования случаев сексуального насилия со стороны священников.

Ранее церковь обнародовала около 200 имён священнослужителей, обвинённых в домогательствах. Но церковные власти молчали о случаях, о которых поступили заявления в правоохранительные органы, заявила генпрокурор Иллинойса Лиса Мадиган.

Период, к которому относятся домогательства, в докладе не называется. Расследование в Иллинойсе решили возбудить после публикации в августе заключений прокуратуры в штате Пенсильвания. Там около 300 местных священников обвинили в сексуальных домогательствах в течение нескольких десятилетий.

Представители католической церкви в Иллинойсе заявили, что признают факт многочисленных случаев сексуального насилия над детьми. Представители церкви всегда передают правоохранительным органам информацию о каждом случае домогательств, заявил архиепископ Чикаго Блейз Супич.