В России впервые за 10 лет сократилась численность населения

Численность населения России сократилась впервые за 10 лет. За 11 месяцев 2018 года естественная убыль населения составила 180,5 тысячи человек. Такие данные публикует Росстат.

Миграционный прирост составил почти 102 тысячи человек. Население России сократилось на более чем на 78 тысяч человек. Только в 22 регионах страны был зафиксирован естественный прирост населения.

Среди причин убыли населения, эксперты называют сокращение рождаемости, так как в так называемый "детородный возраст" вступило малочисленное поколение 1990-х годов.