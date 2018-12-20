Украина заявила о возможных убийцах российских журналистов в ЦАР

Служба безопасности Украины в четверг опубликовала ряд материалов о деятельности российской так называемой "частной военной компании Вагнера" в Центральноафриканской республике (ЦАР). Как, в частности, утверждает СБУ, координатор ЧВК Вагнера в ЦАР получил указание не допустить утечки информации о работе ЧВК после прибытия в страну группы российских журналистов летом нынешнего года. Журналисты были убиты в ЦАР.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, бойцы "ЧВК Вагнера" работают в ЦАР с начала 2018 года под прикрытием петербургской компании "М-Финанс". Спецслужбы Украины связывают её с бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ называют его человеком из ближнего окружения российского президента Владимира Путина. В СБУ говорят, что "М-Финанс" занимается подготовкой бойцов местных вооружённых формирований и обеспечивает тайный вывоз алмазов из ЦАР в Россию.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР в конце июля. Они снимали документальный фильм о российских наемниках из "частной военной компании Вагнера", которую также связывают Пригожиным.

По данным СБУ, в день убийства журналистов в ЦАР находились не менее 10 российских наёмников. Их список опубликован на сайте ведомства. По данным спецслужбы, все они принимали участие в боевых действиях на Украине и в Сирии, за что якобы имеют государственные награды.

В СБУ утверждает, что имеющиеся у них материалы могут стать "ключом для установления и задержания" конкретных исполнителей убийства российских журналистов.

Глава СБУ Василий Грицак добавил, что деятельность наёмников "ЧВК Вагнера" должна стать объектом международного расследования.

Российская сторона заявление СБУ пока не прокомментировала.

20 декабря президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, заявил, что, как он выразился, охранные компании могут работать в любых странах, если их сотрудники не нарушают российские законы. По словам президента, оценить возможные нарушения "ЧВК Вагнера" должна Генеральная прокуратура. В Генпрокуратуре заявили, что не располагают данным о противоправных действиях ЧВК. При этом российское законодательство вообще не предусматривает понятия "частная военная компания".