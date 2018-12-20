США подняли в два раза цену многократных виз для граждан России

США почти в два раза подняли стоимость многократных виз для граждан России. С 1 января 2019 года цена многократной туристической или деловой визы (B1/B2) вырастет до 303 долларов, сообщает сайт посольства страны в Москве. Сейчас такие визы стоят 160 долларов.

Цена вырастет на 143 доллара из-за введения сбора за выдачу визы. Он добавлен на основе взаимности, объясняет сайт посольства США в Москве. Такой же сбор Россия собирает с граждан Соединенных Штатов, получающих аналогичную визу в Россию.

В марте 2017 года президент США Дональд Трамп распорядился сравнить стоимость получения американских виз в других странах со стоимостью получения виз этих стран для граждан США. В ходе проверки выяснилось, что американские визы для россиян обходятся дешевле, чем российские визы для американцев, пишет сайт Госдепартамента США.

Кроме повышения цены многократной визы, была усложнена процедура получения повторного её получения. Раньше новую визу можно было получить по почте, теперь граждане России должны будут проходить собеседование при получении повторной визы.