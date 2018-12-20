В ФРГ усилили меры безопасности в аэропортах из-за подозрительных лиц

В Германии федеральная полиция предупредила все 14 крупных аэропортов страны о повышенных мерах безопасности. Причиной стало поведение подозрительных лиц. По данным полиции, они наблюдали за вылетами самолётов из Штутгарта. Об этом сообщает германская пресса.

По данным СМИ, по меньшей мере один из наблюдавших находится в списке исламистов. Представитель полиции отказался комментировать эту информацию, сообщает Reuters.

Германская телерадиокомпания SWR сообщает, что полиция разыскивает четырёх человек. Журналисты утверждают, что двое из них – предположительно, отец и сын – прибыли из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На прошлой неделе они привлекли к себе внимание полицейских в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже. Они вели фотосъёмку терминала.

Штутгарт находится в 150 километрах от Страсбурга. Там 11 декабря 29-летний Шериф Шекат, уроженец города, открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. В результате нападения погибли пять человек, 11 получили ранения. После теракта Шекат успел скрыться, его искали двое суток. Полицейские убили нападавшего 13 декабря во время спецоперации.

Французская полиция ранее вносила Шерифа Шеката в список граждан, которые находятся под усиленным надзором властей из-за подозрений в экстремизме. Шеката неоднократно привлекали к уголовной ответственности за преступления во Франции, Германии и Швейцарии. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".