Министр обороны США Мэттис подал в отставку

Министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку. Из прошения об отставке, которое он направил президенту Дональду Трампу, следует, что причиной этого решения стали разногласия по ряду вопросов.

Мэттис упоминает о том, что является сторонником активного взаимодействия США с их союзниками, а также противодействия таким государствам, как Россия и Китай, которые, по словам министра обороны США, стремятся перестроить миропорядок в соответствии со своими авторитарными представленями, в том числе вмешиваясь в дела своих соседей. По мнению главы Пентагона, необходимо использовать все средства, имеющиеся в распоряжении Америки, для укрепления союзов, которые будут противодействовать этим усилиям.

"Поскольку вы имеете полное право иметь такого министра обороны, взгляды которого более соответствовали бы вашим по этим и другим вопросам, я счел, что было бы правильным покинуть мой пост" - пишет Мэттис. Дата его ухода - 28 февраля будущего года.

Президент Трамп подтвердил отставку Мэттиса, написав в твиттере, что благодарит его за работу, и отметив успехи, которых добился Пентагон за те два года, которые его возглавляет отставной генерал.

Трамп пообещал вскоре назвать имя нового министра обороны.

В среду президент Трамп объявил, что в течение ближайших двух месяцев американские войска будут выведены из Сирии. Этот шаг вызвал критику как со стороны союзников США, так и в Конгрессе. Отмечалось, что Мэттис был против вывода войск на данном этапе.