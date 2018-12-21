МВД России предложило расширить полномочия полицейских

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон "О полиции", которые предлагают конкретизировать права и обязанности полицейских. В частности, сотрудникам МВД предлагается разрешить досматривать людей при наличии оснований полагать, что они совершили кражу.

Кроме того, в случае угрозы жизни и здоровью граждан, полицейский может сначала осуществить "неотложные меры", а затем представиться и разъяснить виновному его права.

МВД также предлагает добавить своим сотрудникам право осматривать людей, их вещи и грузы для пресечения проноса "в границы отдельных территорий" предметов, свободный оборот которых ограничен. Какие именно территории имеются в виду, не уточняется.

В МВД утверждают, что полицейских необходимо также наделить правом проникать в жилые и иные помещения для задержания скрывающихся лиц, которых застали на месте преступления. Для того, чтобы полицейские могли "спасать" граждан, в проекте закона предлагается разрешить сотрудникам правоохранительных органов вскрывать автомобили в случае угрозы находившихся в них людям или, если в машине заблокировался преступник.

На данный момент полицейские имеют право проводить досмотр граждан, если есть данные о наличие у них оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотиков, психотропных, ядовитых или радиоактивных веществ.