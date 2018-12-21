Активист получил 10 суток за поджог Конституции у здания ФСБ

Курганский городской суд арестовал на 10 суток активиста Ярослава Лобанова, который поджег Конституцию России у здания регионального управления ФСБ. Об этом "Медиазоне" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Акция Лобанова прошла 12 декабря и была приурочена к 25-летию российской Конституции. Он пришел на крыльцо здания управления ведомства по Зауралью и поджёг издание Основного закона. Лобанов был сразу задержан, с применением силы его завели в здание ФСБ. Затем активиста доставили в отдел полиции, где составили протокол о задержании и отпустили. На следующий день на Лобанова составили уже административный протокол за повторное нарушение правил публичных мероприятий. Ранее активиста задерживали на акции против пенсионной реформы, которая прошла в Кургане 9 сентября.

В интервью Радио Свобода активист объяснил свою акцию решением бросить вызов страху, который витает вокруг ФСБ и опутал Россию. ФСБ, по его словам, "является гарантом пыток и нарушения закона". Лобанов заявил, что посвящает свою акцию обвиняемым по делу "Нового величия", сфабрикованным ФСБ.

Оппозиционные активисты и правозащитники неоднократно обвиняли российские власти в несоблюдении закрепленных в Конституции прав и свобод человека. Как правило, речь идет о праве на свободу и личную неприкосновенность, мирные собрания и неприкосновенность частной жизни.