Лев Пономарёв вышел на свободу после 16 суток ареста за пост в фейсбуке

Лидер движения "За права человека" Лев Пономарёв вышел на свободу из московского спецприемника №1, где провел 16 суток ареста за пост в фейсбуке.
Как рассказал правозащитник журналистам, утром в пятницу его силой вывезли в полицейской машине в ОВД Мещанское и там "выкинули на улицу с четырьмя сумками", цитирует Пономарёва "Интерфакс".
5 декабря Льва Пономарёва арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом послужила акция в поддержку обвиняемых по делам "Нового величия" и "Сети". Правозащитник якобы организовал мероприятие, написав о нём в фейсбуке. Позднее Мосгорсуд сократил арест до 16 суток.
Президент Владимир Путин после вопросов правозащитников поручил Генеральной прокуратуре проверить арест 77-летнего Пономарева, однако отметил, что тот призывал к "несанкционированным митингам". "Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку, жгут там все подряд, и страна потом погружается в чрезвычайное положение", – заявил глава государства. Генпрокуратура никаких нарушений не нашла и поручила Минюсту России провести внеплановую проверку движения "За права человека". Суд также не отпустил находившегося под арестом Пономарёва на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой.
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