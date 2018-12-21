Задержан предполагаемый заказчик нападения на Charlie Hebdo

В африканском государстве Джибути задержан Петер Шериф, которого подозревают в организации в 2015 году нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже, при котором были убиты 12 человек. Начат процесс экстрадиции подозреваемого во Францию, передают французские СМИ.

Шерифа, который также известен под псевдонимом Абу Хамза, пытались поймать с 2011 года. Правоохранительные органы Франции утверждают, что он с конца 1990-х годов был близким другом братьев Куаши, которые в январе 2015 года совершили теракт в редакции Charlie Hebdo.

Дата возможной экстрадиции Петера Шерифа пока не называется.

По данным французских правоохранительных органов, Шериф занимал высокую позицию в иерархии террористической группировки "Аль-Каида". С 2011 года он организовал приезд французских исламистов в Йемен, где их подготавливали к вооружённым нападениям в Европе. Среди последних были братья Саид и Шериф Куаши.

Сообщается, что ныне 36-летний Петер Шериф в начале 2000-х годов вербовал в радикальные группировки мусульман из неблагополучных районов Парижа. После начала войны в Ираке в 2004 году Петер Шериф перебрался на Ближний восток воевать в рядах "Аль-Каиды". В Ираке его поймали, после чего он получил срок 15 лет лишения свободы. Но Шериф смог сбежать из тюрьмы в Сирию, а затем во Францию. В 2011 году он оказался в Йемене, где продолжал сотрудничать с "Аль-Каидой".

7 января 2015 братья Куаши ворвались в редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили двенадцать его сотрудников. Среди них были известные журналисты. Террористы были убиты французскими антитеррористическими службами.

Charlie Hebdo стал мишенью исламистов из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые неоднократно печатались в журнале. Издание известно провокационным стилем своих материалов.