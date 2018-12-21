Вашингтон обвинил в шпионаже двух хакеров из Китая

Министерство юстиции США и ФБР обвинили в шпионаже двух хакеров из Китая. Об этом говорится в сообщениях на сайтах ведомств.

Минюст США полагает, что обвиняемые сотрудничали с китайской разведкой и правительством. Эту информацию подтвердили и в правительстве Великобритании.

Утверждается, что за последние 12 лет злоумышленники атаковали сети 45 американских компаний и организаций – в том числе NASA. В распоряжении хакеров попали также данные более 100 тысяч сотрудников военно-морских сил США. Всего атаки на американские компании были осуществлены в 12 странах мира, включая Великобританию, Францию и Германию.

По данным спецслужб, обвиняемые граждане Китая состояли в группировке APT-10.

Пекин назвал обвинения в свой адрес клеветой.