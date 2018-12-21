В Москве задержали участников антивоенных пикетов

В Москве у здания администрации президента в пятницу были задержаны участники одиночных пикетов в поддержку осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова, за обмен заключёнными между Россией и Украиной и против войны.
Как написала в фейсбуке активистка Виктория Ивлева, участников пикетов задержали из-за провокаторов. Так, к одному из пикетчиков – Аркадию Коникову – подошел с плакатом неизвестный, после чего Коникова задержали якобы за нарушение правил одиночного пикетирования.
Была задержана также Ольга Мазурова, сотрудники полиции сказали ей, что поступило сообщение о совершении ею хулиганства. Был задержан также активист Константин Котов.
Как сообщает "ОВД-Инфо", в отделе полиции задержанные написали объяснительные, после чего их отпустили без составления протокола.
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