Аэропорт Лондона больше суток был закрыт из-за атаки дронов

Второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик 33 часа был закрыт из-за беспилотных летательных аппаратов над взлётно-посадочной полосой. Около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены около 140 рейсов. Полиция ищет оператора дронов, ему грозит тюремный срок.

Два беспилотника в лондонском аэропорту Гатвик обнаружили в среду, 19 декабря, около 21:00 по местному времени. Руководство Гатвика отменило полеты. Возобновили их только к трём часам ночи 20 декабря. Спустя 45 минут вновь прекратили вылеты из-за возвращения дронов. Последний раз один из беспилотников заметили в четверг днём. В этот день аэропорт должен был обслужить 760 рейсов и принять 110 тысяч пассажиров. Рейсы перенаправляли в другие аэропорты.

Полиция отказалась сбивать беспилотники, считая, что пули могут задеть случайных людей. Власти аэропорта в свою очередь опасались, что столкновение летательных аппаратов с самолётами могут быть опасны — в случае, если они попадут в двигатель или в лобовое стекло.

Поисками оператора дронов занимаются как минимум двадцать подразделений полиции, им помогают армейские специалисты. Суперинтендант полиции Джастин Бартеншоу заявил BBC, что каждый раз, когда полицейские думали, что близки к поимке оператора, дроны исчезали. В полиции считают, что атака на аэропорт никак не связана с терроризмом. Однако министр транспорта Британии Крис Грейлинг назвал инцидент в аэропорту "новым видом атаки".

Гатвик — второй по загруженности аэропорт в Великобритании, он обслуживает рейсы British Airways, American Airlines, Emirates, China Airlines, EasyJet, Norwegian Air и Virgin Atlantic. За пятницу он должен обслужить около 126 тысяч пассажиров.