При взрыве на угольной шахте в Чехии погибли 13 человек

13 человек погибли, 10 пострадали при взрыве на угольной шахте вблизи города Карвина в Чехии. Большинство жертв – 11 человек – это граждане Польши. Еще двое – граждане Чехии. Инцидент произошёл вечером, 20 декабря.

Предприятие расположено на востоке Чехии, вблизи польской границы. По данным руководства, причиной трагедии стал взрыв метана, который произошел на глубине 800 метров. Один из сотрудников рассказал агентству Associated Press, что уровень концентрации газа всегда вызывал опасения, и аварийные ситуации в забое случались и ранее.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и его чешский коллега Андрей Бабиш выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

Воскресенье, 23 декабря, объявлено в Польше днем траура в связи с гибелью горняков в Чехии.