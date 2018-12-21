В Британии дочерей Алиева подозревают в причастности к отмыванию денег

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, скорее всего, были вовлечены в действия, которые потенциально могли быть связаны с отмыванием денег, подтвердил в пятницу британский суд. Об этом сообщает газета Guardian. Подозрения следователей привлекла попытка Лейлы и Арзу Алиевых купить элитную недвижимость в Лондоне стоимостью в 60 миллионов фунтов.

По данным Guardian, речь идет о двух квартирах в лондонском районе Найтсбридж, которые находятся в непосредственной близости от резиденции королевы - Букингемского дворца. Для их приобретения планировалось использовать офшорную компанию, которую британский юрист Халид Шариф купил у панамской фирмы Mossack Fonseca.

Сделка была отменена в 2016 году, когда по итогам публикации расследования о Mossack Fonseca - так называемого "панамского досье" - членов семьи Алиевых заподозрили в отмывании денег в крупных масштабах.

Сообщается, что Шарифа суд обязал заплатить штраф в 45 тысяч фунтов за то, что он не проверял происхождение средств Алиевых. По британскому законодательству, такие проверки обязательны, если приобретающие недвижимость в стране лица так иначе связаны с политикой. По данным следствия, Шариф отказался это делать, обязав своего асистента задекларировать, что дочери президента Азербайджана не имеют отношения к политике.

После публикации в 2016 году расследования о Mossack Fonseca, семью Алиевых заподозрили в использовании сети офшорных компаний для приобретения недвижимости в Лондоне, Москве, Дубае и Праге.

По данным обнародованных в 2010 году телеграмм госдепартамента США, американские дипломаты в Баку называли Азербайджан "феодальной страной" в которой экономика почти полностью контролируется людьми связанными с президентом Ильхамом Алиевым. Последний правит страной с 2003 года, когда он стал преемником своего отца, скончавшегося в том же году Гейдара Алиева.