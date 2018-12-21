Россия выслала шведского дипломата "в качестве ответной меры"

Россия выслала из страны атташе по культуре посольства Швеции. Об этом сообщают шведские СМИ. По данным журналистов, Москва пошла на такой шаг в ответ на отказ Стокгольма выдать визы двум российским дипломатам.

Министерство иностранных дел России информацию не комментирует. Министерство иностранных дел подтвердило высылку своего дипломата, пишет Reuters.

Весной Стокгольм выслал одного российского дипломата из-за отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.