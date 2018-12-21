Своих клоунов хватает: Запашный против Гуцериева и Cirque de Soleil

Уже неделю длится противостояние дрессировщика Эдгарда Запашного и миллиардера Михаила Гуцериева. Суть конфликта излагает ​Марина Ахмедова:

Один из братьев Запашных – директор Большого Московского цирка –наябедничал Путину на цирк дю Солей. Предыстория такова: миллиардер Гуцериев строит в Сколково киноконцертный зал «Амфион». По словам Гуцериева, с цирком du Soleil был подписан договор – об аренде зала на шесть недель в году.

В своем Инстаграме Запашный обратился к Гуцериеву с вопросом – не стыдно ли тому поддерживать чужие цирки, а не российские. «Сначала надо помогать своим, а мы нуждаемся в помощи, - написал он. – Ваши деньги нам не помешают». А потом 15 декабря на заседании совета по культуре и искусству он обратился к Путину с жалобой на то, что Гуцериев дает площадку для зарубежного цирка, а это неприемлемо потому, что негативно скажется на российском цирке.

Выступление Запашного на заседании совета по культуре и искусству, в состав которого он вошел в конце ноября, по достоинству оценила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская:

Безусловно, самое смелое выступление на нынешнем Совете. Человек работает с хищниками — ​сразу видно. Если бизнес хочет зарабатывать на артистах, пусть зарабатывает на своих — ​очень симпатичная мне лично постановка вопроса. Но правомерно ли командовать бизнесом? Дальше: артист выучился в России, приобрел мастерство на нашей цирковой арене, и тут его переманивает зарубежная труппа. Эдгард предлагает контракты — ​аналогичные тем, что заключаются в спортивных клубах. Президент взял предложение на карандаш — ​как и многое другое в ходе заседания.

Юрий Альберт

Гениально! Прав был Ленин насчет кино и цирка.



Иван Поликаров

Стремительная культурная революция в России — от обеспокоенности футболом взлетели к проблемам цирка! Одно только обидно, чё-то наши дрессировщики не такие духовитые пацаны, как футболисты, сразу к папе жаловаться побежали. Нет, чтобы самим разбираться с масонами-акробатами: впереди Запашные на тиграх, за ними Куклачёв с котами, тыл прикрывает мышиный бронепоезд из уголка Дурова.

Татьяна Фельгенгауэр

Вообще, когда в следующий раз Песков скажет, что Сенцов, пытки или Пригожин - это не вопрос Кремля, вы отнеситесь к нему с понимаем.



Дело Кремля - слушать ябеду Запашного и блюстителя нравственности Матвиенко. Занято в Кремле.

Ашот Насибов

И не в Запашном дело, и не в цирке Du Soleil. А в том, что теперь президент решает проблемы клоунов. Лично.

Почему проблемы клоунов должны волновать Путина, Запашный отчасти объяснил в интервью телеканалу "Дождь": если пустить иностранцев в цирк, они могут рано или поздно просочиться и во власть (видимо, потому, что нужные навыки у цирковых гимнастов и клоунов уже есть).

Они в дальнейшем начнут развивать свою инфраструктуру, они пролезут в нашу власть потихонечку, власть начнет им туда поставлять публику на постоянной основе.

Константин Калачев

Что тут можно сказать: цирк есть, есть депутат Монсон. Больше из иностранцев никто никуда не лезет. Депардье в мордовские депутаты не захотел. Сноуден главой района в Курганской области не стал. Сигал отказался от губернаторства на Дальнем Востоке. Бояться нечего. Да и зачем нам чужие, когда есть свои клоуны?​

Александр Рыклин

Товарищи кремлевцы, уже отправьте его куда-нибудь на гастроли с ходячей труппой...Пусть грузится на повозки со своими тиграми и валит в сторону Сызрани... Ну, стыдобища же...

Леонид Клейн

Запашный сказал, что иностранцы сначала захватят наш цирк, а потом полезут во власть. Это довольное смелое заявление: дрессировщик-патриот предполагает, что иностранная цирковая лошадь будет заседать у нас в Сенате.

Альфред Кох

А чо, он все правильно [сказал]: в России вслед за цирком идёт власть. Именно в таком порядке. Так что все тут верно, нечего издеваться над простым парнем-дрессировщиком.

Лев Рубинштейн

«Вслед за цирком иностранцы пролезут в нашу власть», - сказал один цирковой дрессировщик, простодушно, чисто по-цирковому усвоивший, что свои шкурно-коммерческие задачи по устранению опасных конкурентов легче и проще всего решить посредством самой примитивной патриотической и верноподданической риторики. Ну, типа, сегодня такое носят, и сегодня такое катит.

Ну, в общем-то, катит, да.

Что же касается конструкции, лексики и синтаксиса самой этой фразы, то нельзя не заметить, что последствия "пролезания во власть" через цирк еще не так пагубны, как пролезание туда же, но через те места, через которые туда предпочитают пролезть некоторые дрессировщики. Причем никакие не иностранцы, нет, - исключительно местные!

Повеселила комментаторов и цитата из интервью Запашного "Комсомолке":

Давайте "Лужники" сделаем базой "Манчестер Юнайтед". Предлагаю передать одну из площадок хоккейных "Лужников" "Вашингтон Кэпиталз". Давайте откроем филиал Лувра, филиал театра Ла Скала у нас в России. Давайте везде потихонечку губить всё наше, русское. Я в такой стране жить не хочу.

Кирилл Кустодиев

Кто не хочет кормить Большой Театр, будет кормить Ла Скалу.

Кристина Пашковская

И каждый думал - а давай.

Дмитрий Яковлев

Хочу как в Париже.

Юрий Кузьмичев

Странно, но голландцы не возмущаются тем, что в Амстердаме есть филиал Эрмитажа.

Еще один выдающийся монолог Запашного публикует телеграм-канал Mash:

В России всегда была ценна наша культура. Это и Пушкин, и Есенин, и Большой театр, и Эрмитаж, и балет. Мы с вами, как граждане, всегда это любили и поддерживали. Цирк дю Солей — коммерсанты, миллиардеры, которые на постоянной основе ищут новую форму заработка. Когда люди говорят, что это искусство, у меня возникает ряд вопросов. Если это искусство, то почему у них нет звёзд? Назовите мне хоть одно имя известного человека из Цирка дю Солей, кроме владельца?

Вы не найдёте, что Цирк дю Солей спас хоть одного онкоребёнка или перечислил какие-то средства в какой-нибудь российский фонд. Поэтому у меня к ним отношение такое же циничное, как у них к нам. Я всегда поражаюсь: почему не помогают нашим? Почему миллиардер помогает цирку-миллиардеру? Ведь владелец Цирка Дю Солей несколько лет назад за 25 миллионов долларов в космос слетал. Чуваку просто захотелось развлекаться. Почему-то этим богатейшим людям мы, Россия, в лице Гуцериева ещё выделяем деньги. Это вас не пугает? <...>

Хотите, я вам небольшую тайну открою? Цирк дю Солей является ярым поклонником и продвижением ЛГБТ-сообщества по всему миру. Сама компания этим занимается, сами руководители этим занимаются. Для меня это как минимум странно. Это у нас пока они боятся об этом заявить. А вы посмотрите, что творится в других странах, и увидите много совместных акций. А я не хочу, чтобы такая компания развивалась у меня в стране. У меня трое детей.

Из-за заявлений Запашного Гуцериев намерен подать на него в суд, а также обратиться в прокуратуру и СКР - он расценивает их как попытку дискредитировать его компанию.

Кирилл Шулика

То, что Гуцериев подает в суд на Запашного, это хорошая новость. Потому что меня мало волнует, что циркач мучает животных, это вообще другая тема, но меня волнует то, что он использует свое членство в президентском Совете по культуре для шантажа. Гуцериев, конечно, не ангел, но тут прав на 146%.

Карина Орлова

А вы говорите, элиты не перессорились из-за санкций. Так вот же: пирог все меньше, а кушать хочется все так же.

Кстати, а почему бы Запашному не открыть цирк с, собственно, жабами и гадюками?

Дарю идею бесплатно.

В ответ Запашный предложил Гуцериеву объединить силы для создания совместных проектов.

Олег Кашин

Какой-то прямо вообще упырь.

Александр Рыклин

Многие производители контрафакта используют следующий незамысловатый маркетинговый прием... Они брендируют свою продукцию названиями, похожими на аутентичные...

Я придумал Запашному новое название Большого московского цирка - "Цирк до соплей"...

Многие комментаторы считают, что цирк с животными в современном мире недопустим.

​Марина Ахмедова

А мне кажется, на российском цирке негативно сказывается то, что братья Запашные продолжают мучить животных. Прогрессивные страны держат тенденцию на отказ от животных в цирках. Принимают законы о запрете этих цирковых пыточных. Наши красавцы не только продолжают животных пытать, но еще и передают «вышедших на пенсию животных» на притравочные станции.

Я – вообще не любитель цирка, по доброй воле я туда не пойду. Но если бы передо мной стояла жесткая необходимость его посетить и был бы выбор из цирка Запашного и du Soleil, я бы выбрала последний. Там не используют животных. И цирк сознательно сделал этот выбор, полагая, что животные должны жить на свободе. В том цирке животных играют люди, и потому их представления можно назвать искусством, близком к театральному. Детям, если и надо ходить в цирки, то в добрые, а не в те, где за кулисами скрываются пытки и жестокое обращение.

Что касается самого Запашного, то человек, мучающий животных, в принципе не должен давать советов по культуре и искусству. Никому.

Алексей Шабуров

В информационной повестке стало как-то много цирка. В прямом смысле. В Екатеринбурге Марчевского никак не могут до конца выгнать с поста директора цирка.

В Кремле Запашный жалуется Путину, что миллиардер Гуцериев дает деньги не тому цирку, которому надо.

В связи с этим надо сказать следующее:

1. Цирк - это вообще не искусство, в нашем-то 21 веке. Это какой-то средневековый балаган, созданный на потеху непритязательной публике и чудом доживший до наших дней.

2. Шоу с дрессировкой животных должны быть запрещены. Любые. Навсегда.

3. Всё остальное запрещать не надо, но никакого государственного финансирования цирка быть не должно. Пусть ищут спонсоров, окупаются за счет билетов, делают качественные шоу. Если публике эти развлечения нравятся - пусть ходят и платят. Почему государство должно содержать цирки, не понятно вообще. Тем более, как мы догадываемся, значительная часть денег там разворовывается.

Илья Варламов

Братья Запашные — обыкновенные живодёры, хотя сами себя почему-то называют "величайшими дрессировщиками современности" и "укротителями диких животных". Вы меня, конечно, простите, но я всё же буду называть их живодёрами. Потому что пытать, избивать и подавлять инстинкты диких животных — это недостойное и гнусное занятие.



Если вы умиляетесь, что огромный тигр ведёт себя смирно, словно кошечка — посмотрите на ютубе, как от дикого животного добиваются такого поведения. Дельфинарии, контактные зоопарки, цирки — это современные концлагеря, где садисты в ярких одеждах издеваются над животными.



Не понимаю, как люди водят туда своих детей и показывают им весь этот <кошмар>? Понимают ли детишки, что львята, тигрята и слонята выполняют команды под страхом пыток? Что многие животные сходят с ума, отказываются подчиняться, и тогда их просто убивают, как отработанный материал?

Сергей Мардан

Для того, чтобы европеец уверовал, что Россия - это живой киберпанк в синтезе с талибаном, его достаточно сводить на представление в Большой Московский Цирк.

Там он увидит, как полуголые мужчины в жутких трико страшно щелкают бичами и от этих звуков огромные хищники послушно прыгают через горящее кольцо или ездят друг у друга на спине.

На самом деле тиграм и львам так страшно, что они бы просто обоссались от страха прямо на арене, но не могут. Потому что, им не дают пить.

Эти животные с детства знают, что если не прыгнуть, то этот страшный человек в трико будет их мучить так долго, пока они не сделают то, что он требует.

Всякий раз, когда я вижу братьев Запашных, я втайне надеюсь, что у льва наконец не выдержат нервы и он разгрызет эту отвратительную белобрысую голову как орех. Чтобы человеческие мозги смешались с опилками...

Трудно найти в повседневной московской жизни такую же дикую средневековую архаику как московский цирк.

Обыватель жалеет бездомных кошек и даже гневно постит фотки бессердечных охотников, что позируют на фоне убитого лося. Но лося убивают всего один раз. А тигра в цирке Запашных истязают всю его недолгую жизнь.

Прямо в центре Москвы, в огромном европейском мегаполисе, патентованые живодеры неплохо зарабатывают на истязании животных.

А псевдозеленые тем временем лишь скромно отказываются от покупки норковых шуб.

Я не знаю, какой идиот пустил идиота Запашного в Кремль.

Но то, что ему не хватило ума просто помолчать, могло бы стать отличным поводом прекратить наконец это варварство под названием "дрессированные животные".

А в идеале - Собянину стоило снести к <чертям> весь этот идиотский Большой Московский Цирк на проспекте Вернадского, чтобы Гуцериев построил на его месте здоровенный торговый центр. А если прихватить еще и бессмысленный Театр Натальи Сац, то места хватило бы 150-200 тысяч элитных таких квадратных метров жилья.

А из братьев Запашных можно было бы сделать чучела для тематической инсталяции в Зоологическом музее.

Архаично выглядит и совет по культуре, на котором обсуждают, какой цирк важнее для народа, указывает в колонке для Republic Андрей Архангельский:

Показательно, что на заседании совета ни разу не прозвучало, например, слово «соцсети» – а это сегодня также есть подлинный институт культуры, именно в комплексном его значении, неотделимом от творчества масс, коммуникации и морали, уже в мировом масштабе. И любая попытка с грохотом захлопнуть дверь или форточку в мир выглядит утопично – как предложение директора цирка Эдгарда Запашного «ограничить» мировое влияние Цирка дю Солей решением сверху. <...>

Сорок или пятьдесят мужчин и женщин, в большом зале, с бумажками и портфелями собираются для того, чтобы убедить друг друга, что они способны контролировать культуру. Заметим – они претендуют не на то, чтобы ее «понять»; они именно хотят убедить друг друга, что способны управлять, руководить культурой – а, стало быть, человеческими эмоциями.

Единственное, что может хоть как-то оправдать всех этих людей – то, что на самом деле они обсуждают в 90% случаев не культуру, а культурную инфраструктуру, доставшуюся в наследство от СССР. Вся эта громоздкая система «культурного обслуживания населения» была придумана для поддержки советской идеологии. За прошедшие 30 лет она должна была сто раз поменяться – но не изменилась, как и многие другие сферы.