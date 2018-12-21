Журнал Forbes опубликовал списки 10 самых везучих и невезучих бизнесменов 2018 года.

На первом месте в списке удачных бизнесменов – основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло почти на 28 миллиардов долларов и теперь составляет более 127 миллиардов.

На втором месте в рейтинге везучих бизнесменов находится основатель японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи. Он увеличил свой доход на семь миллиардов долларов. В 2018 году доход Янаи составил более 27 миллиардов долларов.

На третьем месте – президент нефтяной компании "Лукойл" россиянин Вагит Алекперов. Его состояние составило 19,5 миллиардов долларов. За год оно увеличилось более чем на 4,5 миллиарда.

Замыкают пятёрку лидеров медиамагнат Руперт Мёрдок и один из главных акционеров российской корпорации "Новатэк" Леонид Михельсон.

Рейтинг невезучих бизнесменов 2018 года возглавил основатель и глава Facebook Марк Цукерберг. Он потерял почти 19 миллиардов долларов. Состояние Цукерберга оценивается в 52,5 миллиарда.

На втором месте – основатель бренда Zara Амансио Ортега. Он потерял более 16 миллиардов долларов. Доход основателя Zara в уходящем году составил более 59,5 миллиардов.

Замыкает тройку неудачников основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер, потерявший более 10 миллиардов долларов. Его состояние оценивается в 35 миллиардов долларов.