Соцопрос: Трамп вмешивался в расследование "российского дела"

Больше половины американцев (58 процентов) полагают, что Дональд Трамп вмешивался в расследование дела о вероятных связях его предвыборного штаба с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Associated Press.

Согласно имеющейся информации, 51 процент американцев считают, что президент США должен покинуть пост, если спецпрокурор Роберт Мюллер выявит, что тот мешал работе ФБР. 46 процентов респондентов считают, что можно обойтись без импичмента.

56 процентов опрошенных недовольны работой Трампа на посту президента. 42 процента одобряют деятельность президента США.

Политику Трампа поддерживают восемь из десяти сторонников Республиканской партии. Среди демократов работой президента доволен лишь один человек из десяти.

Опрос проводился с 13 по 16 декабря. В нём приняли участие 1067 человек.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.