В Иркутске после угроз пропал свидетель по делу о пытках в полиции

В Иркутске на заседании суда по делу об убийстве местного жителя в полиции, представители потерпевшей стороны ходатайствовали о заключении под стражу обвиняемого – бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Тарасова. Свою просьбу они обосновали тем, что уже несколько суток не выходит на связь свидетель Антон Фролов, который заявил об угрозах в его адрес со стороны полицейского. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Родственники пропавшего подали заявление в полицию. Судья не удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны, не увидев оснований для задержания Тарасова.

По информации иркутских правозащитников, в настоящее время Тарасов и двое других обвиняемых по этому делу, находятся под подпиской о невыезде. Все трое – бывшие оперативные сотрудники полиции. Их обвиняют в избиении во время допроса Сергея Стручинского, который проходил свидетелем по делу об убийстве. Спустя полгода после инцидента его нашли жестоко избитым и утопленным в реке Ангара. Если их вина полицейских будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.