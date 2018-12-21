Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Иркутске после угроз пропал свидетель по делу о пытках в полиции

Антон Фролов и Марина Усимова у здания Кировского районного суда в Иркутске (Архивное фото)

Смотреть комментарии

В Иркутске на заседании суда по делу об убийстве местного жителя в полиции, представители потерпевшей стороны ходатайствовали о заключении под стражу обвиняемого – бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Тарасова. Свою просьбу они обосновали тем, что уже несколько суток не выходит на связь свидетель Антон Фролов, который заявил об угрозах в его адрес со стороны полицейского. Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Родственники пропавшего подали заявление в полицию. Судья не удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны, не увидев оснований для задержания Тарасова.

По информации иркутских правозащитников, в настоящее время Тарасов и двое других обвиняемых по этому делу, находятся под подпиской о невыезде. Все трое – бывшие оперативные сотрудники полиции. Их обвиняют в избиении во время допроса Сергея Стручинского, который проходил свидетелем по делу об убийстве. Спустя полгода после инцидента его нашли жестоко избитым и утопленным в реке Ангара. Если их вина полицейских будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG