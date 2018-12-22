Работа нескольких министерств США оказалась заблокированной из-за того, что Сенат не принял законопроект о федеральном бюджете. Члены Конгресса не договорились о трате пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает Голос Америки. Строительство стены — предвыборное обещание президента Дональда Трампа. 800 тысяч американских чиновников перестанут получать зарплату. Из них 420 тысяч вынуждены будут продолжить работать бесплатно.

Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Её строительство — одно из предвыборных обещаний президента Дональда Трампа. Оно потребует как минимум 5.7 миллиардов долларов. Палата представителей приняла соответствующий законопроект. После этого бюджет должен был утвердить Сенат — там для этого требовалось как минимум 60 голосов. В то время как республиканцы контролируют только 51 голос.

800 тысяч сотрудников федерального правительства перестанут получать зарплату перед рождественскими праздниками. Работа 420 тысяч из них признана незаменимой и они продолжат работать бесплатно. 380 тысяч человек уйдут в неоплачиваемый отпуск.

В неоплачиваемый отпуск отправлены почти все сотрудники НАСА и 8 из 10 сотрудников Службы национальных парков. Проблемы коснутся, в частности, министерств внутренней безопасности, транспорта, юстиции и Госдепартамента США. ​В то же время бюджет Пентагона, ФБР и пограничной службы был принят заранее.

Прекращение работы правительство стало третьим за 2018 год, что случилось впервые за 40 лет. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства, если Конгресс не выделит средств на строительство стены. Ответственность за прекращение работы министерств он возложил на Демократическую партию.