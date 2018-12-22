Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Ирландская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet 100

"Суперджет" на Международной выставке деловой авиации Jet Expo-2014 в Москве

Смотреть комментарии

Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, сообщает «Интерфакс». По словам Рубцова, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе».

У российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет.

CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако на данный момент в парке авиакомпании только семь самолётов.

В 2011-2017 годах было выпущено 156 SSJ-100. Их крупнейший покупатель «Аэрофлот» (35 самолетов). В ноябре стало известно, что авиакомпания Brussels Airlines заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900. Представители авиакомпании рассказали о проблемах с эксплуатацией самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов, сообщает "Интерфакс".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG