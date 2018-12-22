Ирландская авиакомпания может отказаться от Sukhoi Superjet 100

Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, сообщает «Интерфакс». По словам Рубцова, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе».

У российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет.

CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако на данный момент в парке авиакомпании только семь самолётов.

В 2011-2017 годах было выпущено 156 SSJ-100. Их крупнейший покупатель «Аэрофлот» (35 самолетов). В ноябре стало известно, что авиакомпания Brussels Airlines заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900. Представители авиакомпании рассказали о проблемах с эксплуатацией самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов, сообщает "Интерфакс".