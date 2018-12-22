На Сахалине прошла акция против передачи Японии части Курил

В Южно-Сахалинске в субботу прошла акция против передачи Японии части Курильских островов. Как сообщают местные СМИ, на согласованный митинг пришли около 250 человек. Кроме того, люди выступили против объединения их региона с Приморским краем. В пресс-службе местного МВД корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщили, что задержаний и нарушений общественного порядка не было. Акция была согласована с властями.



Протестующие в своей резолюции потребовали исключить из повестки переговоров с Японией заключение мирного договора как предлога для территориальных уступок. Они также потребовали прекращения "пропаганды" о необходимости такого договора, так как, по их мнению, после безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в этом вопросе фактически поставлена точка. Было также предложено возродить празднование Дня победы над Японией, не отмечаемого с 1947 года.



Как сообщает "Интерфакс", на митинге были люди разных возрастов, представители всех политических партий, в том числе "Единой России", казаки, бюджетники и жители Сахалинской области, приехавшие из разных районов региона.



На акции протеста, которая длилась 1,5 часа, жители также потребовали от региональных властей выйти с федеральной инициативой изменить название региона на Сахалино-Курильский край, что ранее уже неоднократно предлагалось местной общественностью.

​Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

В середине ноября после встречи лидеров России и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов — Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ также рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. Ранее Токио соглашался на заключение мирного договора только после возвращения ему всех Южных Курильских островов.

Ожидается, что Путин и Абэ встретятся в России в конце января.

Согласно данным опроса "Левада-центра", 74 процента россиян выступают против передачи Японии Курильских островов, однако число сторонников передачи за последнее время несколько выросло.