В Крым переброшено более 10 российских истребителей

Более 10 российских истребителей Су-27 и Су-30 в субботу прибыли на аэродром Бельбек под Севастополем в аннексированном Крыму. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Переброска боевых самолётов произошла на фоне роста напряженности вокруг Азовского моря после инцидента 25 ноября, когда Россия захватила в Чёрном море три украинских боевых корабля и их экипаж.

Украина после этого ввела военное положение на части территории. Президент страны Пётр Порошенко заявил, что существует угроза вторжения российской армии, и сообщил, что у границ Украины развёрнута российская группировка численностью более 80 тысяч военных.

В свою очередь, в российских СМИ начали появляться сообщения о якобы готовящемся наступлении украинских войск против поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе или же в Крыму. С предостережениями о возможном наступлении выступил и МИД России, а глава МИД Сергей Лавров сказал, что украинский президент Пётр Порошенко перед Новым годом готовит провокацию в Крыму. Никаких доказательств своих утверждений он не привёл.

Президент России Владимир Путин в четверг на пресс-конференции в Москве заявил, что Россия будет принимать те меры для укрепления обороноспособности Крыма, какие сочтёт нужным.

В пятницу в порт Одессы прибыл многоцелевой гидрографический корабль британского военно-морского флота. Как сообщает Би-би-си, британские военные корабли будут сменять друг друга в Чёрном море и таким образом находиться там практически постоянно. Также в пятницу стало известно, что Госдепартамент США заявил об увеличении финансовой поддержки ВМС Украины на 10 миллионов долларов.