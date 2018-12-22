После пожара на шахте в Соликамске под землёй остается 9 человек

На руднике шахты в Соликамске (Пермский край), где произошёл пожар, продолжаются спасательные работы - под землёй остаются 9 человек, с которыми нет связи.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трёх и более лиц. В ведомстве подчеркнули, что "имеются основания полагать, что люди погибли".

В компании "Уралкалий" подчеркнули, что люди, находящиеся в шахте - сотрудники организации-подрядчика, которая вела строительные работы в руднике. Что стало причиной возгорания, пока неясно.

В момент возгорания под землёй находились 17 человек, 8 вышли на поверхность. Добраться до места, где предположительно находятся ещё 9 человек, спасателям мешает задымление.