Спецпредставитель США по борьбе с "ИГ" подал в отставку

Специальный представитель США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на источники.

По данным Associated Press, в письме на имя госсекретаря Майкла Помпео Макгурк выразил несогласие с решением президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии в ближайшее время.

Бретт Макгурк был назначен на свой пост ещё в 2015 году, при президенте-демократе Бараке Обаме. Он намеревался уйти с поста в феврале, однако в связи с разногласиями с Трампом решил уйти уже к 31 декабря. В письме об отставке Макгурк утверждает, что, хотя террористам на территории Сирии нанесено тяжелое поражение, они еще не разгромлены, и поэтому выводить американские войска из страны преждевременно.

Президент Трамп придерживается иного мнения. В субботу он вновь защищал свое решение, о котором было объявлено несколько дней назад. "Группировка "ИГ" в целом побеждена, и другие государства региона, включая Турцию, могут теперь без проблем справиться с её остатками. Мы возвращаемся домой!" - написал Трамп в твиттере.

После того, как стало известно о решении Трампа вывести из Сирии около 2 тысяч военных, которые в составе международной коалиции и вместе с вооруженными курдскими отрядами вели борьбу с "ИГ", в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис. Решение президента также подвергли критике в Конгрессе.