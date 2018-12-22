Экс-главу Приднестровья заочно приговорили к 16 годам тюрьмы

Суд в самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике заочно приговорил её бывшего главу Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы. Приговор был вынесен 21 декабря.

Шевчука признали виновным по пяти эпизодам, связанным с получением взяток и превышением полномочий. На него наложили штраф в размере 600 млн приднестровских рублей (более 30 млн евро), лишили наград самопровозглашённой республики и запретили в течение 5 лет занимать государственные должности.

Шевчук возглавлял Приднестровье с 2011 по 2016 годы. После того, как против него возбудили уголовное дело, в 2017 году он бежал на лодке через Днестр на территорию Молдавии. Шевчук называет своё преследование политически мотивированным и обвиняет в нём руководство корпорации "Шериф" - крупнейшей компании Приднестровья. По утверждениям Шевчука, корпорация взяла под свой контроль все сферы жизни в непризнанной республике.

Приднестровская Молдавская республика, образованная в начале 1990-х годов на части территории бывшей Молдавской ССР, не признана ни одним государством-членом ООН. Официальный Кишинев неоднократно обвинял Россию в том, что она препятствует воссоединению Молдавии с Приднестровьем, сохраняя своё военное присутствие на территории самопровозглашённой республики.