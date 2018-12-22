Россиянин попытался ограбить банк на арктическом архипелаге

На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген по подозрению в вооружённом ограблении банка задержан гражданин России. Об этом в субботу сообщается на сайте губернатора региона Свальбард.

Ограбление произошло в пятницу в посёлке Лонгйир - административном центре Шпицбергена. Оно привлекло внимание норвежской прессы из-за необычных обстоятельств: архипелаг Шпицберген находится за Полярным кругом, там сейчас полярная ночь, население архипелага составляет всего несколько тысяч человек, незаметно покинуть его и скрыться весьма затруднительно. По данным норвежских СМИ, совершённое россиянином ограбление банка - первое в истории Лонгйира.

Сообщается, что 29-летний гражданин России, предположительно приехавший на Шпицберген как турист, вошёл в здание банка и, угрожая винтовкой, вынудил кассира выдать ему наличными около 70 тысяч норвежских крон (примерно 550 тысяч рублей). Винтовку он взял в аренду - на Шпицбергене можно беспрепятственно брать напрокат оружие для защиты от белых медведей.

Сотрудники банка вызвали полицию, и россиянин был задержан спустя 20 минут после совершения преступления. Он отправлен на материк, в город Тромсе, где помещён под стражу.

Архипелаг Шпицберген - суверенная территория Норвегии, однако, согласно договору, на нём ведут хозяйственную деятельность (добывают уголь) также российские компании. Посёлок Баренцбург населяют главным образом граждане России. Подробнее о Шпицбергене - в документальном фильме журналиста Радио Свобода Мелани Бачиной.