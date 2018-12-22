Правительство США остаётся частично "закрытым"

Частичное закрытие федерального правительства США - так называемый "шатдаун" - по всей вероятности, завершится не ранее чем 27 декабря. На эту дату назначена новая сессия Сената.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел 22 декабря закрыл сессию после того, как стало очевидно, что в субботу администрации Дональда Трампа и оппонирующим ей демократам не удастся договориться о параметрах бюджета. По словам Макконнела, переговоры продолжаются, и если компромисс будет достигнут на рождественских праздниках, он будет готов созвать сессию и раньше обозначенного срока.

Чтобы завершить "шатдаун", Сенат должен принять законопроект о временном финансировании правительства. Однако демократы отказываются поддержать имеющийся проект, поскольку выступают против финансирования строительства стены на границе с Мексикой. На её сооружении и выделении на эти цели дополнительно 5 миллиардов долларов, однако, настаивает Трамп.

Президент в субботу дал понять, что "шатдаун" может продлиться долго, если демократы не пойдут на уступки. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил, что демократы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.