На шахте в Соликамске погибли 9 человек

Все девять рабочих, которые в субботу из-за возгорания на руднике шахты в Соликамске (Пермский край) не смогли выйти на поверхность, погибли.

Тела рабочих обнаружили спасатели. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Следственный комитет по Пермскому краю уже накануне возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть трёх и более лиц. Тогда в ведомстве подчеркнули, что "имеются основания полагать, что люди погибли".

Шахта принадлежит компании "Уралкалий". Там отметили, что погибшие не являются её сотрудниками - это работники организации-подрядчика, которая вела строительные работы в руднике. Это жители Пермского края, Краснодарского края и Башкирии.

По словам представителей "Уралкалия", пожар произошёл в ходе строительных работ в стволе шахты на глубине 340 метров. В чём причина возгорания, пока неясно.

В момент возгорания утром в субботу под землёй находились 17 человек, 8 вышли на поверхность. Добраться до места, где находились погибшие, спасателям, как сообщается, долго мешало задымление.