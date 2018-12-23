Жертвами цунами в Индонезии стали не менее 168 человек

В Индонезии в результате цунами, вызванного предположительно извержением вулкана, погибли, по последним данным, не менее 168 человек. Около 30 числятся пропавшими без вести, 700 ранены - сообщили в местном агентстве по чрезвычайным ситуациям.

На острове в Зондском проливе вечером в субботу произошло извержение вулкана Анак-Кракатау. Специалисты предполагают, что именно подземные толчки, которыми сопровождалось извержение, привело к формированию волн цунами, которые обрушились на побережье островов Суматра и Ява.

Пострадали, помимо прочего, и туристические области. В результате цунами погибли несколько участников музыкальной группы Seventeen, которая давала концерт прямо на пляже в тот момент, когда ударила волна. Власти опасаются, что число жертв увеличится - спасатели ещё не добрались до всех пострадавших областей.

В сентябре в результате землетрясения на индонезийском острове Сулавеси погибли более 2500 человек.

Цунами произошло за несколько дней до годовщины трагедии 2004 года. Тогда 26 декабря в результате вызванного землетрясением гигантского цунами в ряде стран, включая Индонезию, погибли более 230 тысяч человек.