"Тролли" из РФ перед выборами в США агитировали за кандидата Зелёных

Кремль, желая оттянуть голоса от Хиллари Клинтон на выборах президента США 2016 года, раскалывал лагерь либерально настроенных американцев призывами к афроамериканцам голосовать за кандидата Партии Зелёных Джил Стайн. Такая информация содержится в аналитическом докладе для американского Сената - сообщает телеканал NBC News.

На прошлой неделе были опубликованы два доклада о российском вмешательстве в выборы, посвящённые главным образом деятельности так называемого Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей". Один из них, подготовленный компанией New Knowledge, отмечает в том числе и факты агитации "троллей" за Стайн.

Так, за два дня до выборов на аккаунте @woke_blacks в Instagram появилась следующая запись: “глупо думать, что голос афроамериканца, не отданный за Хиллари Клинтон, автоматически идет в актив Трампа. Сегодня, может быть, уже поздно что-то изменить, но прикиньте, не стоит ли вам поддержать Джил Стайн“. Как выяснили специалисты, аккаунт был подложным, и принадлежал российским интернет-троллям.

Активность в аккаунте заметно возросло в канун выборов. “Агентство интернет-исследований“ упомянуло имя Джил Стайн более тысячи раз, сообщила сенаторам фирма New Knowledge.

Указаний на то, что Стайн знала об этой российской операции, нет, но, как утверждается она получила весомую поддержку от государственных российских СМИ, вещающих на Западе - Russia Today и Sputnik - в ходе предвыборных кампаний 2012 и 2016 годов. На этих ресурсах с начала 2015 и по ноябрь 2016 года было размещено свыше ста телевизионных и текстовых сюжетов, дружественных Стайн и ее Партии зелёных.

По целому ряду внешнеполитических вопросов, включая Украину, “зелёные“ выражали взгляды, близкие Кремлю, в частности, обвиняли США в том, что они привели к власти правительство в Киеве, “враждебное России“. Говоря о войне и ядерном оружии, Стайн проводила мысль, что “позиция Хиллари по этим вопросам более опасная, чем позиция Трампа, поскольку он не хочет воевать с Россией“.

В декабре 2015 года Джилл Стайн вместе с отставным генералом Майклом Флинном была приглашена в Москву на банкет по случаю 10-летнего юбилея Russia Today и сидела там за одним столом с Путиным.

На выборах Стайн получила более миллиона голосов - чуть более 1 процента. При этом, например, в штате Висконсин, где Дональда Трампа и Хиллари Клинтон разделили 23 тысячи голосов, за Стайн голосовало более 31 тысячи избирателей.

Как считают американские комментаторы, даже после выборов Стайн играла на руку кремлёвской пропаганде, заявляя, что результаты голосования были подтасованы и требуя пересчета голосов.